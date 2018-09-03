В Запорожской области произошел обвал на шахте, есть погибший

В Запорожской области в селе Малая Белозерка-4 произошел обвал на шахте, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Как отмечается, обвал шахты произошел на Запорожском железорудном комбинате сегодня в четыре часа утра.

"В 4:27 поступила информация, что там обвал породы. Работники 7-го взвода выехали на ликвидацию. На данный момент там 15 наших представителей работает. Нашли тело одного погибшего", - сообщил представитель Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Владислав Смоляной.

Как отмечается, тело погибшего достали около девяти часов и передали работникам прокуратуры.

По сообщению местного издания 061, на шахте в ночную смену работали 424 горняка, однако в месте обвала находился лишь один