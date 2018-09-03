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СБУ разоблачила сделку государственного банка почти на 700 млн грн

Сегодня, 11:07 citynews.net.ua | Напечатать

В Запорожье сотрудники Службы безопасности Украины во время выполнения задач по защите критической инфраструктуры в банковской сфере под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили деятельность группы мошенников, которые подозреваются в хищении залогового имущества одного из государственных банков. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Службы безопасности Украины.

Как сообщается, в рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что государственное финучреждение заключило кредитный договор с коммерческой структурой с лимитом кредитной линии на 700 млн гривен.

В соответствии с условиями договора в залог банку было передано имущество общества.

"Во время досудебного следствия правоохранители задокументировали, что полученные кредитные средства были переведены на счета оффшорных компаний. Залоговые активы предприятия противоправно выведены из под государственного контроля банка в пользу третьих лиц. По заключению профильных экспертов государственному банку нанесен ущерб на почти миллиард гривен", - говорится в сообщении.

Следователями СБУ объявлено о подозрении двум фигурантам дела в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 364-1 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время принимаются меры по возврату незаконно отчужденных активов предприятия в собственность государства.

Продолжается досудебное следствие.


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