В Харькове ночью произошел взрыв, есть пострадавший

В Харькове в ночь на 4 сентября произошел взрыв, в результате чего пострадал местный житель. Об этом говорится в сообщении полиции Харьковской области.

Сообщается, что в 01:50 на бульваре Жасминовом возле одного из домов неизвестный бросил взрывное предмет. На месте инцидента полиция установила, что произошел взрыв самодельного взрывного устройства. В результате в Харьковскую городскую клиническую больницу доставили 30-летнего мужчину с осколочным ранением. Состояние его здоровья удовлетворительное.

"Полицейские устанавливают все обстоятельства и личность злоумышленника. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины", - добавили в полиции.