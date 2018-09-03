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Российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно

Сегодня, 09:56 citynews.net.ua | Напечатать

Представители ФСБ РФ 28 августа задержали в акватории Черного моря украинское рыболовецкое судно «ЯОД-2105» и членов его команды, сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Автономной Республике Крым и Севастополе

Отмечается, что в ГУНП поступило сообщение от руководства Азово-Черноморского регионального управления ГПС Украины о задержании 28.08.2018 года представителями «Пограничного управления ФСБ по Республике Крым» в акватории Черного моря украинского рыболовецкого судна «ЯОД-2105» и членов его команды.

Четверо украинских рыбаков удерживаются на пограничной заставе Севастополя.

По данным фактам начато два уголовных производства по ч.1. ст. 146-1 и ч.2. ст. 278 Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают лишение свободы до восьми лет.

Сейчас продолжается досудебное расследование под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым. Устанавливаются все обстоятельства, имеющие значение для уголовных производств.


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