На одесском СТО взорвался газовый баллон. Пострадали спасатели

В Одессе на улице Дальницкой во время тушения пожара на станции технического обслуживания взорвался газовый баллон. Об этом говорится в сообщении на сайте ГСЧС в Одесской области.

Как сообщает местное издание "Думская", инцидент произошел во время тушения СТО на улице Дальницкой. В результате взрыва газобаллонного оборудования пострадали одесские пожарные.

Вместе с тем, в ГСЧС отметили, что пожарные приехали на вызов в районе 21,00. На месте они установили, что произошло возгорание смазочных материалов и неизвестных веществ на складе на первом и втором этажах СТО.

"Постоянно возникали взрывы неизвестного происхождения. В результате интенсивного горения в 21:19 произошло обрушение крыши и пожар распространился на площадь 150 кв. м. Во время падения элементов конструкций крыши и тушения пожара 4 пожарника получили травмы и бригадой скорой медицинской помощи с повреждениями различной степени были доставлены в лечебные учреждения", - говорится в сообщении.

Сообщается, что спасатели ликвидировали пожар на площади 200 кв.м. в 22:24.