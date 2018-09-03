В Румынии в автобус с украинцами въехал мотоцикл: есть жертвы

В румынском городе Сучава автобус с украинскими туристами попал в смертельное ДТП.

Об этом сообщила журналистка из Ивано-Франковска Любовь Загоровская.

«Попали в аварию. В три часа ночи в городе Сучава в наш автобус на огромной скорости врезался мотоцикл. Удар был очень сильный. Все пассажиры автобуса не пострадали, однако водитель мотоцикла и пассажир погибли на месте», - написала она в Facebook.

Загоровская отметила, что все спасательные службы были на месте происшествия – до 5 минут.

«Работали быстро и слаженно. Сначала их МЧС и «неотложная» помощь (один из пострадавших был таки под колесами, вытягивали), далее полиция. Переспросили, нужна ли помощь пассажирам, уточнили, сколько едет детей. Сразу подогнали два бусика, чтобы дети могли сесть внутрь и согреться, потому что ночь очень холодная. До часа времени оформили все и отогнали автобус в сторону, чтобы можно было достать вещи. Нашли городской рейсовый автобус и водителя (ночью!), который перевез нас с вещами в ближайшую школу. Там открыли актовый зал и показали, где туалеты. В боковой комнате застелили пол ковриками и уложили детей», - рассказала журналистка.

Сейчас украинцы ждут автобус со Львова, чтобы забрать их.