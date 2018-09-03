В Киеве в общежитии НАУ злоумышленник с ножом напал на студентов

В Киеве 1 сентября 2018 года произошла резня в общежитии Национального авиационного университета (НАУ) по ул. Нежинской. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева.

Как отмечается, 1 сентября примерно в час ночи молодой человек пришел в общежитие НАУ и пытался приникнуть в помещение. У входа в общежитие у него возник конфликт со студентами, которые не впускали его внутрь. В ответ на такие действия злоумышленник достал нож и нанес двум студентам НАУ многочисленные ножевые ранения.

В результате указанных действий один из студентов получил тяжкие телесные повреждения, другой - легкие телесные повреждения.

В настоящее время 17-летнему студенту 1 курса одного из высших учебных заведений Киева сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение), ему грозит до 8 лет лишения свободы.