В Закарпатской области произошел взрыв в жилом доме, есть пострадавший

В Закарпатской области, в селе Большая Бакта Береговского района, произошел взрыв в жилом доме. В результате происшествия пострадал мужчина, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Нацполиции области.

По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки бытового газа. Здание разрушено полностью.

В результате происшествия пострадал 56-летний мужчина, житель Хуста, который временно проживал в доме. Мужчина доставлен в Береговской центральной городской больницы.

По факту следователи начали уголовное производство по части 1 статьи 194 Уголовного кодекса Украины (Умышленное уничтожение или повреждение имущества). Все обстоятельства и причины взрыва устанавливаются.