Во Львовской области в результате ДТП пострадали 4 человека

В воскресенье, 2 августа, во Львовской области в городе Самбор в результате столкновения двух автомобилей пострадали 4 человека. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Как отмечают в полиции, авария произошла около 8 часов утра. Столкнулись автомобили "Фольксваген Венто" и "Тойота". В результате ДТП пострадали водитель и двое пассажиров "Фольксвагена" и пассажир "Тойоты".

"Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП. По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", - сообщают в пресс-службе полиции.