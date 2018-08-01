Кабмин внесет бюджет-2019 в Раду до 15 сентября

Кабинет Министров Украины внесет в Верховную Раду Украины проект государственного бюджета Украины на 2019 года до 15 сентября, как это и предусмотрено действующим законодательством.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил вице-премьер-министр Павел Розенко, сообщает пресс-служба чиновника.

«В прошлом году правительство впервые за всю историю независимости обеспечило конституционное представление полного бюджета в Верховную Раду до 15 сентября. Я убежден, что и в этом году правительство 15 сентября, может даже чуть раньше, передаст проект государственного бюджета в Верховную Раду», - сказал он.

По словам вице-премьер-министра, значительная часть средств государственного бюджета будет направлена ​​на дальнейшее усиление обороноспособности страны и повышение денежного обеспечения военнослужащих. «Это наш долг - и мы его выполним», - отметил он.

Розенко также отметил, что экономическая ситуация и уровень экономического росто дают основания говорить о том, что в следующем году продолжится повышение социальных стандартов. «Я уже могу сказать точно, что с 1 января 2019 года вырастет и размер минимальной заработной платы, и размер пенсий», - сказал он.

По его словам, государственный бюджет на 2019 год является социально направленным и одновременно реальным. «Бюджет будет правдивым, там не будет надутых цифр», - подытожил вице-премьер.