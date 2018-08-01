» » На Днепропетровщине мужчина угрожал прохожим взорвать гранату

На Днепропетровщине мужчина угрожал прохожим взорвать гранату

Сегодня, 17:40 citynews.net.ua | Напечатать

В четверг, 30 августа, в Днепропетровской области в городе Першотравенск полицейские задержали мужчину, который угрожал прохожим взорвать гранату. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления в Днепропетровской области.

Как отмечают в полиции, инцидент произошел около 9 часов вечера.

"Очевидица вызвала полицейских, подробно описала приметы мужчины и сообщила, куда он направился", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали подозреваемого возле мемориала Славы. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Предмет, похожий на боевую гранату Ф-1 изъяли и направили на экспертизу.

"Мужчину доставили в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств. Оказалось, что он уже был неоднократно осужденным", - говорится в сообщении.

По указанному факту открыто уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3-х до 7 лет.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:53

СБУ подтвердила смерть Захарченко

Сегодня, 18:52

Российские СМИ сообщают о гибели главаря донецких террористов Александра Захарченко

Сегодня, 18:14

В оккупированном Донецка взорвали любимое заведение Захарченко - кафе «Сепар»

Сегодня, 17:25

Украина и еще три страны присоединились к санкциям против России

Сегодня, 16:18

С 1 сентября УЗ снизит стоимость проезда в пассажирских поездах

Сегодня, 15:53

В зоне ООС начали ремонт Южно-Донбасского водовода

Сегодня, 14:54

На КПВВ в Станице Луганской умер мужчина

Сегодня, 14:16

Боевики обстреляли позиции ООС в районе Гнутово, Старогнатовки, Водяного

Сегодня, 13:04

Боевик "ЛНР" извинился перед наблюдателями ОБСЕ за стрельбу по беспилотнику

Сегодня, 12:44

На Луганщине выявлена АГЗС, которая работала без разрешительных документов

Сегодня, 12:27

Вернидуб подал в отставку после поражения «Зари»

Сегодня, 12:00

В Украине стартуют масштабные военные учения Rapid Trident-2018

Новости Украины:

Сегодня, 18:11

Кабмин внесет бюджет-2019 в Раду до 15 сентября

Сегодня, 17:40

На Днепропетровщине мужчина угрожал прохожим взорвать гранату

Сегодня, 16:55

Минздрав предлагает новые санитарные нормы для школ

Сегодня, 16:17

В Украине с сегодняшнего дня прекращается аналоговое вещание

Сегодня, 15:53

Порошенко полетит в США на церемонию прощания с Маккейном

Сегодня, 14:52

Гаагский суд рассмотрит вопрос юрисдикции по нефтяному спору Украины с РФ

Сегодня, 14:17

ЕС отменит переход на зимнее и летнее время

Сегодня, 13:04

В Киеве ограничат работу трех станций метро из-за концерта

Сегодня, 12:44

Минздрав Украины не рекомендует проводить школьные линейки

Сегодня, 12:00

В Украине стартуют масштабные военные учения Rapid Trident-2018

Сегодня, 11:41

США требуют от России прекратить похищения людей в Крыму

Сегодня, 11:02

ДТП в Харькове: полиция разыскивает "нарколога Зайцевой"

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Август 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 



^Наверх

 