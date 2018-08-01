На Днепропетровщине мужчина угрожал прохожим взорвать гранату

В четверг, 30 августа, в Днепропетровской области в городе Першотравенск полицейские задержали мужчину, который угрожал прохожим взорвать гранату. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления в Днепропетровской области.

Как отмечают в полиции, инцидент произошел около 9 часов вечера.

"Очевидица вызвала полицейских, подробно описала приметы мужчины и сообщила, куда он направился", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали подозреваемого возле мемориала Славы. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Предмет, похожий на боевую гранату Ф-1 изъяли и направили на экспертизу.

"Мужчину доставили в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств. Оказалось, что он уже был неоднократно осужденным", - говорится в сообщении.

По указанному факту открыто уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3-х до 7 лет.