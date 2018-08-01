Порошенко полетит в США на церемонию прощания с Маккейном

Президент Украины Петр Порошенко 31 августа - 1 сентября 2018 года посетит США с частным визитом с целью участия в траурных мероприятиях прощания с сенатором США Джоном Маккейном. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

"От имени народа Украины и от себя лично намерен отдать последнюю дань уважения выдающейся личности, великому другу Украины. Несокрушимость его духа мотивирует. Его чувство исторического момента впечатляет. Его видение будущего вдохновляет", - сказал Порошенко перед отлетом в Вашингтон.

Президент отметил, что в памяти украинцев сенатор Маккейн навсегда останется близким другом, который "бок о бок встал на защиту демократии на киевском Майдане, и преданным побратимом, который разделил новогодний ужин с украинскими воинами на линии боевых столкновений".

"Его веру в украинский народ невозможно переоценить, как и вклад в сдерживание российского агрессора. Авторитетный голос Джона Маккейна навсегда останется одним из самых громких на поддержку независимой, демократической и процветающей Украины", - подчеркнул президент.

По данным пресс-службы, визит носит частный характер, поэтому Порошенко совершает поездку в Вашингтон рейсовым самолетом.

Напомним, Маккейн, у которого была диагностирована опухоль мозга, скончался в США в возрасте 81 года.