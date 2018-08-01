Гаагский суд рассмотрит вопрос юрисдикции по нефтяному спору Украины с РФ

Международный Постоянный арбитражный суд в Гааге рассмотрит вопрос юрисдикции по спору между Украиной и Россией о правах на добычу нефти у побережья аннексированного Крыма. Об этом сообщает Reuters.

В частности, суд решил заслушать предварительные возражения России относительно юрисдикции арбитража на предварительном этапе разбирательств. Также сообщается, что пока разбирательство по существу приостановили, а судья должен установить временные пределы для подачи документов по юрисдикции после выяснения позиций сторон.

Отметим, Украина инициировала разбирательство в сентябре 2016 года в соответствии с конвенцией ООН по морскому праву 1982 года для защиты своих прав у побережья Крыма, в Азовском море и Керченском проливе.