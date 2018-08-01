В Киеве ограничат работу трех станций метро из-за концерта

Киевский метрополитен в пятницу, 31 августа, ограничит работу нескольких станций из-за проведения концерта американской рок-группы Imagine Dragons.

Пресс-служба коммунального предприятия сообщает, что с 19:00 до 20:00 станция метро "Олимпийская" не будет работать, "Площадь Льва Толстого" закроется на вход, "Дворец спорта" - на выход.

Также отмечается, что после 23:00 возможно ограничение входа на эти станции.

"Мы меняем режим работы во время массовых мероприятий ради безопасности пассажиров", - говорится в сообщении.

Указывается также, что продления режима работы метро не будет.31 августа на НСК "Олимпийский" Imagine Dragons дадут сольный концерт.