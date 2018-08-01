Минздрав Украины не рекомендует проводить школьные линейки

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун считает школьные линейки 1 сентября вредными для здоровья детей. Об этом она написала на своей странице в Фесбуке.

"Школьные линейки на 1 сентября - пережиток советской традиции, от которой давно пора отойти в украинских школах. В развитых странах нет изнурительного выстраивания, стояния под солнцем или дождем, выслушивания бесконечных напутственных речей. Ведь это вредно прежде всего с медицинской точки зрения", - отметила и.о. министра.

Она напомнила, что ежегодно появляются новости о том, что дети теряют сознание на школьных линейках, независимо от того, проводятся они на улице или в помещении.

"Ведь толпа людей, стояние на одном месте, жара или удушье плохо влияют на здоровье. В солнечную погоду ребенок может получить тепловой удар или ожог кожи, потерять сознание, начать блевать, чувствовать себя дезориентированным. Так же не прибавит здоровья стояние под дождем", - написала Супрун.

И.о. главы Минздрава отметила, что кроме физических проблем от линеек, они также не несут пользу психическому здоровью. "Скопление незнакомцев, да еще и с не совсем понятной целью, вызывает у детей стресс, особенно у младших школьников", - отметила она.

В связи с этим Минздрав Украины однозначно не рекомендует проводить линейки.

Супрун считает, что лучше было бы заменить их интерактивными уроками