США требуют от России прекратить похищения людей в Крыму

Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине требует от РФ вернуть пропавших крымчан в их семьи и прекратить тактику принудительных исчезновений и пыток.

Об этом посольство написало в Twitter.

"Россия должна вернуть крымчан в их семьи и прекратить тактику принудительных исчезновений и пыток с целью преследования и подавления их политического инакомыслия", - говорится в заявлении.

Американское ведомство выражает обеспокоенность из-за пропажи крымчан. В частности, в 2016 году пропал 48-летний крымский татарин Ризван Абдураманов. Он отправился из села Батальное в Феодосию, чтобы устроиться на новую работу. Домой он больше не вернулся.