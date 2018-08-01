Экс-президент Украины Виктор Янукович просит Окружной административный суд Киева признать противоправными действия Регионального центра бесплатной правовой помощи при назначении ему государственных защитников по делу о госизмене и отменить соответствующее поручение.

Соответствующая информация обнародована на сайте суда, сообщает Укринформ.

"Окружным административным судом города Киева рассматривается дело по иску Виктора Януковича к Региональному центру по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в городе Киеве. Истец просит суд признать противоправными действия Регионального центра о назначении Виктора Овсянникова и Юрия Рябовола для предоставления Виктору Януковичу бесплатной вторичной правовой помощи и предоставление адвокатам указаний относительно действий в рамках поручений", - говорится в сообщении.

В то же время Янукович просит суд обязать Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в городе Киеве воздерживаться от действий по привлечению и выдаче поручений адвокатам Центра для осуществления каких-либо действий в интересах Виктора Януковича, без его личного обращения или согласования.

Кроме того, в Окружнй административный суд города Киева от представителя Януковича поступило заявление об обеспечении иска. Истец просит суд до вынесения по административному делу решения по существу приостановить действие поручений Центра по назначению адвокатов Овсянникова и Рябовола для защиты Януковича, а также запретить Региональному центру по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи совершать действия по привлечению и выдаче поручений адвокатам и иные действия от имени и в интересах экс-президента.