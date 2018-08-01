Кабмин поддержал отмену разрешений на народную медицину

Правительство поддержало законопроект об отмене специального разрешения на занятие народной медициной, сообщила пресс-служба Минздрава.

«На заседании правительства принято постановление о законопроекте МЗ Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины», который исключает из Основ законодательства Украины о здравоохранении статью 74.1, регламентировавшей право на занятие народной медициной (целительством) и обязывала Минздрав выдавать соответствующие разрешительные документы. Изменения вступят в силу после принятия законопроекта Верховной Радой», - говорится в сообщении.

Народные средства не будут трактоваться как методы профилактики, диагностики или лечения, а целительство не будет признаваться медицинской помощью, которая может помочь кому-то не болеть или вылечиться.

Минздрав не будет регламентировать работу целителей, практикующих народную или альтернативную медицину, поскольку не может гарантировать профессионализм людей без специального медицинского образования. Лечить может только врач с соответствующим образованием методами доказательной медицины.

Законопроект также предусматривает запрет рекламы народной медицины. В то же время, речь не идет о запрете народной медицины как таковой. Люди, которые практикуют такие методы, смогут продолжить свою деятельность, но народные методики будут официально отделены от медицины, и пациенты должны осознавать, что, обращаясь за помощью к народным целителям, они не могут получить качественную медицинскую помощь.