Порошенко сменил начальника управления СБУ в Николаевской области

Президент Петр Порошенко назначил начальником управления Службы безопасности Украины в Николаевской области Юрия Пасека вместо Алексея Ляха. Об этом свидетельствуют соответствующие указы, обнародованные на сайте главы государства.

Указы датируются 30 августа.

"Назначить Пасека Юрия Ивановича начальником Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области", - указано в документе.

Другим же указом глава государства с данной должности уволил Алексея Ляха, который занимал этот пост с февраля 2017 года.