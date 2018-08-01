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Украинским пограничникам все чаще приходится применять оружие

Сегодня, 16:53 citynews.net.ua | Напечатать

Пограничникам все чаще приходится использовать оружие в силу того, что нарушители оказывают сопротивление законным действиям сотрудников Госпогранслужбы, в частности это касается и случая, который произошел 24 августа.

Об этом заявил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, сообщает Укринформ.

«Государственная пограничная служба проводит активные мероприятия, направленные на борьбу с контрабандной деятельностью. Это очень не по нраву организаторам противоправной деятельности на границе, и они оказывают активное сопротивление. Подобный случай произошел 24 августа, когда пограничники Мукачевского отряда получили информацию о возможной противоправной деятельности на границе», - сказал он.

Слободян рассказал, что после получения оперативной информации о предполагаемой противоправной деятельности на границе для прикрытия направления отправились дополнительные пограничные наряды, в том числе и тайные. Через некоторое время один из нарядов обнаружил транспортное средство УАЗ, которое двигалось в сторону государственной границы. Однако требование остановиться водитель проигнорировал. «Вместо этого совершил на автомобиле резкий маневр, опасный для жизни и здоровья пограничного наряда», - сказал Слободян.

По его словам, для задержания транспортного средства пограничник совершил предупредительный выстрел вверх и выстрелы по колесам. Однако УАЗ продолжил движение и скрылся с места происшествия.

Слободян сообщил, что о данном факте проинформированы подразделения Нацполиции в Закарпатской области и военная прокуратура.

Вместе с тем стало известно, что водитель «УАЗа», в свою очередь, обратился в Нацполицию с заявлением, что его автомобиль обстреляли.

В отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Закарпатской области сообщили, что  в полицию поступило сообщение от жителя Хустского района, в котором он заявил, что 24 августа неизвестные обстреляли его автомобиль.

Сейчас проводится проверка. По данному факту открыты два уголовных производства: по статье 296 (Хулиганство) и статье 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины, сообщили в полиции.


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