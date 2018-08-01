В Киеве подожгли книжный магазин

В Киеве двое неизвестных подожгли книжный магазин и избили продавца. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

В среду вечером в дежурную часть Днепровского управления полиции поступило сообщение от мужчины о том, что двое неизвестных избили его и подожгли магазин, где он работает продавцом. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа управления, врачи "скорой" и пожарные.

По словам потерпевшего, в помещение магазина зашел мужчина и попросил показать книгу для подарка. Продавец подошел к стеллажам и почувствовал удар по голове.

"После чего, в магазин зашел еще один мужчина и начал обливать пол неизвестным веществом и поджег. Злоумышленники забрали мобильный телефон, деньги и скрылись с места происшествия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. За совершение правонарушений предусмотрено до десяти лет лишения свободы.

Полиция проводит розыскные и следственные действия, направленные на розыск и задержание подозреваемых.