Житель Мариуполя получил условный срок за публикацию сепаратистских высказываний в соцсетях, - сообщает 0629 со ссылкой на данные реестра судебных решений.

В 2012 году уроженец Мариуполя, работающий слесарем на «ММК имени Ильича», зарегистрировался в социальной сети "Одноклассники".

В марте 2017 года на своей странице он разместил фразу "Хватит кормить Бандеру — и Киев и Юг и Восток — присоединяйтесь к России!", которую он перепостил из сепаратистской группы. Это высказывание было расценено как призыв к изменению территориальной целостности Украинского государства.

На суде мужчина признал свою вину и объяснил свой поступок тем, что его волновала ситуация на Донбассе. Фразу он посчитал правильной, поэтому запостил. Сейчас в данном поступке раскаивается.

Мариуполец был обвинен по ч.1 ст.110 УК Украины (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и был осужден на 3 года, но этот приговор изменили на 1 год условно.

Также с мужчины взыскали 1 001 грн за привлечение экспертов.