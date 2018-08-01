"Укрзализныця" открыла продажу билетов на поезд "четырех столиц"Сегодня, 10:52
Публичное акционерное общество "Укрзализныця" открыло продажу билетов на так называемый поезд "четырех столиц".
Об этом в Facebook сообщил и. о. главы УЗ Евгений Кравцов.
По словам Кравцова, продажа билетов на поезд Киев-Минск-Вильнюс-Рига открыта, первый рейс отправится из Киева 28 сентября.
Стоимость билетов на поезд будет следующей:
Киев - Рига:
вагон купейный - 2219,11 гривен.
вагон СВ - 4428,17 гривен.
Киев - Вильнюс:
вагон купейный - 1640,62 гривен.
вагон СВ - 3271,78 гривен.
Киев - Минск:
вагон купейный - 1853,98 гривен.
вагон СВ - 3574,69 гривен