В Киеве спецназ задержал мужчину, который взял в заложники собственных детей

В Киеве задержали мужчину, который взял в заложники собственных детей, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Дети находятся в безопасности, их жизни ничего не угрожает.

«С мужчиной проводили переговоры, а когда поняли, что он не выпустит детей, решили действовать. Удостоверившись, что во время штурма дети не пострадают, спецподразделение получило команду начинать силовую часть операции. Детей освободили, а злоумышленника задержали», - сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

В помещении работает следственно-оперативная группа, будет проводиться осмотр.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Святошинского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства.