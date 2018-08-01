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В Киеве спецназ задержал мужчину, который взял в заложники собственных детей

Сегодня, 09:50 citynews.net.ua | Напечатать

В Киеве спецназ задержал мужчину, который взял в заложники собственных детейВ Киеве задержали мужчину, который взял в заложники собственных детей, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Дети находятся в безопасности, их жизни ничего не угрожает.

«С мужчиной проводили переговоры, а когда поняли, что он не выпустит детей, решили действовать. Удостоверившись, что во время штурма дети не пострадают, спецподразделение получило команду начинать силовую часть операции. Детей освободили, а злоумышленника задержали», - сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

В помещении работает следственно-оперативная группа, будет проводиться осмотр.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Святошинского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства.


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