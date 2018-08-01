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В метро Харькова неизвестный ударил ножом женщину и скрылся

Сегодня, 16:16 citynews.net.ua | Напечатать

В метро Харькова на платформе станции "Госпром" неизвестный мужчина ударил ножом женщину и скрылся. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

Как отмечается, между неизвестным мужчиной и 38-летней женщиной возник конфликт, в ходе которого злоумышленник ударил ее ножом. В результате происшествия, которое произошло вчера, 28 августа, около 21:50, женщина была госпитализирована с резаной раной плеча.

В настоящее время информация о происшествии внесена в Журнал единого учета заявлений и сообщений отдела полиции в метрополитене, решается вопрос о квалификации происшествия, правоохранители разыскивают злоумышленника.


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