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В Черкасской области напали на депутата

Сегодня, 14:21 citynews.net.ua | Напечатать

Полиция открыла ряд уголовных производств по факту нападения на черкасского депутата. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Черкасской области.

Как отмечают в полиции, информация о нападении и завладении имуществом депутата поступила в Черкасское отделение полиции. Сейчас устанавливают личности нападавших.

"На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. По области был введен оперативный план "Перехват", - говорится в сообщении.

В полиции сообщают, что следственным отделением Черкасского отделения полиции открыто ряд уголовных производств по признакам части 4 статьи 187 (Разбой), части 3 статьи 289 (Незаконное завладение транспортным средством) и части 1 статьи 262 (Похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или радиоактивных материалов или завладение ими путем мошенничества или злоупотреблением служебным положением) Уголовного кодекса Украины


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