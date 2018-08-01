В Бахмуте столкнулись два автомобиля: Пострадали три человека

В Бахмуте нетрезвый водитель автомобиля «Москвич» столкнулся с внедорожником. В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) пострадали три человека. Открыто уголовное производство. Об этом сегодня, 28 августа, сообщает пресс-служба Бахмутского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Отмечается, что ДТП произошло в 14:00. «Авария произошла с участием автомобиля "Москвич" и внедорожника. Нетрезвый водитель "классики" двигаясь по ул. Леваневского совершил столкновение с другим транспортным средством. В результате происшествия телесные повреждения получили водители автомобилей и пассажир "Москвича"», – говорится в сообщении.

Как предварительно установили правоохранители, 58-летний водитель легкового автомобиля не справился с управлением и столкнулся с внедорожником. При проверке водителя, выяснилось, что он находился в нетрезвом состоянии. Пострадавших в аварии доставили в медицинское учреждение.

Как подчеркнули в полиции, по данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее средней тяжести телесное повреждение».