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Украина решила прекратить договор о дружбе с Россией

Вчера, 16:38 citynews.net.ua | Напечатать

Президент Петр Порошенко подтвердил, что Украина намерена прекратить договор о дружбе с Россией.

"Сегодня мы подошли достаточно подготовленными и юридически защищенными к следующему шагу: прекращению действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, который по вине Москвы уже давно стал анахронизмом", - сказал он на встрече с украинскими послами в Киеве.

"Уже в ближайшее время жду от Министерства иностранных дел необходимый пакет документов для начала реализации этого процесса", - сказал глава государства.

Напомним, Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан 31 мая 1997 года сроком на 10 лет и с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон. В нем закрепляется принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.

Срок отсчета первого десятилетнего периода начинался с даты вступления договора в силу (с 1 апреля 1999 года) и заканчивался 1 апреля 2009 года. Тогда ни одна из сторон не изъявила желание о прекращении действия договора до 1 октября 2008 года, поэтому его действие автоматически продолжилось на следующий десятилетний период.

Согласно ст. 40 договора, его действие автоматически продлевается на последующие десятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит другой стороне о своем желании прекратить его действие путем письменного уведомления не менее чем за шесть месяцев до окончания очередного десятилетнего периода.


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