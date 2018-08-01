Украина попросила Совет Европы помочь с отбором судей ВАС

Украина официально обратилась к генеральному секретарю Совета Европы Турбьерну Ягланду с просьбой направить экспертов для участия в отборе судей Высшего антикоррупционного суда.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба на заседании пресс-клуба в рамках XIII совещания послов в МИД, сообщает Укринформ.

«Мы направили официальный запрос генеральному секретарю Совета Европы с просьбой, чтобы Совет Европы принял участие в отборе судей в Антикоррупционного суда», - сказал Кулеба.

Он добавил, что в СЕ есть два органа, которые профессионально, на уровне экспертов занимаются этой проблематикой, - это так называемая группа MONEYVAL и GRECO.

«Мы рассчитываем, что представители именно этих экспертных органов будут представлять Совет Европы в процессе отбора судей Антикоррупционного суда», - отметил дипломат.