Украина попросила Совет Европы помочь с отбором судей ВАС

Украина попросила Совет Европы помочь с отбором судей ВАСВчера, 16:32
Украина официально обратилась к генеральному секретарю Совета Европы Турбьерну Ягланду с просьбой направить экспертов для участия в отборе судей Высшего антикоррупционного суда.
Об этом заявил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба на заседании пресс-клуба в рамках XIII совещания послов в МИД, сообщает Укринформ.
«Мы направили официальный запрос генеральному секретарю Совета Европы с просьбой, чтобы Совет Европы принял участие в отборе судей в Антикоррупционного суда», - сказал Кулеба.
Он добавил, что в СЕ есть два органа, которые профессионально, на уровне экспертов занимаются этой проблематикой, - это так называемая группа MONEYVAL и GRECO.
«Мы рассчитываем, что представители именно этих экспертных органов будут представлять Совет Европы в процессе отбора судей Антикоррупционного суда», - отметил дипломат.