Наев: на фенольном заводе под Торецком завершились первые ремонты

На фенольном заводе под Торецком завершился первый этап ремонтов на шламонакопителе. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

По словам командующего Объединенными силами Сергея Наева, на сегодня успешно завершили первую очередь ремонтно-восстановительных работ на шламонакопителе промышленных отходов фенольного завода в Новгородском. Также есть перспектива продолжить ремонт с 1 сентября.

Наев также отметил, что ремонт шламонакопителя позволит избежать экологической катастрофы, с утечкой высокотоксичных веществ, используемых в процессе производства.