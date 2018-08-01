НАБУ и САП подозревают в коррупции 165 человек

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины завершили расследование, а прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили в суд обвинительные акты в 146 уголовных производствах относительно 234 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ со ссылкой на данные по состоянию на 31 июля 2018 года.

«В июле завершено расследование ряда резонансных дел. В некоторых из них обвинительный акт направлен в суд, в остальных – начато ознакомление с материалами следствия», - отметили в Бюро.

Так, за июль статус обвиняемых получили пять чиновников Вооруженных сил Украины и государственного предприятия «Львовский бронетанковый завод». По версии следствия, эти лица организовали коррупционную схему по закупке запасных частей и комплектующих к бронетанковому вооружению и технике, по которой растрачено бюджетные средства в размере 14,5 млн грн.

На финишной прямой находится одно из знаковых дел НАБУ – в отношении народного депутата Украины Александра Онищенко, который, по мнению детективов Бюро, выступил организатором коррупционной схемы по хищению государственных средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО «Укргаздобыча» . Сообщение о завершении расследования и открытия материалов осуществлено через адвокатов, поскольку подозреваемый находится за пределами Украины.

Также в июле сообщено о завершении досудебного расследования и открыто материалы для ознакомления:

восьми подозреваемым в завладении средствами государственного бюджета Украины, выделенных на инженерно-техническое обустройство российско-украинской государственной границы в районы проведения антитеррористической операции и Автономной Республики Крым (так называемый проект «Стена»);

двум подозреваемым в отчуждении по заниженным ценам морских торговых судов Министерства инфраструктуры Украины: бывший президент ЗАО «Си Трайдент» и экс-директор компании-судновладельца;

двум судьям, подозреваемым в получении неправомерной выгоды судье Хозяйственного суда Сумской области и судье Окружного административного суда Киева.

По состоянию на начало августа детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП осуществляли предварительное расследование по 646 уголовным производствам, в которых о подозрении в совершении преступления сообщено 165 лицам.

В частности, в течение июля 2018 правоохранители сообщили о подозрении пяти лицам - чиновникам ПАО «Укрзализныця» и представителям ООО «Вог Аэро Джет», которые по версии следствия, причастны к нанесению ущерба «Укрзализныци» в особо крупных размерах. Кроме того, статус подозреваемого получил десятый вероятный участник преступной организации с завладения бюджетными средствами в особо крупном размере, которые предназначались для реализации ряда национальных проектов по ст. 255 ч.1, ст.28 ч.4 - 191 ч.5 УК Украины.