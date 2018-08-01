В польском Щецине началось строительство памятника "жертвам украинских националистов" в 1939-1947 годы. Монумент возводится на Центральном кладбище города, - сообщает "Польское радио".

Как отмечается в сообщении, сооружение строят в рамках сотрудничества Института национальной памяти Польши и Ассоциации "Восточные кресы. Наследие и память". Памятник будет выглядеть в виде крыши сожженного дома, а рядом - придорожная часовня.

Как отмечает представитель Ассоциации Ежи Мужило, это особенно важно для потомков кресовян и свидетелей трагических событий на Волыни.

Директор Института национальной памяти в Щецине Павел Скубиш добавляет, что "жертвы преступлений на Волыни не имеют своих могил".

"Сейчас проблема в том, чтобы мы, поляки, могли на территории Украины достойно похоронить жертв волынского преступления. Сотрудникам Института национальной памяти делают невозможным проводить эксгумации в местах, где в братских могилах покоятся эти жертвы. Поэтому памятник должен также стать символической могилой", - заявил представитель Института нацпамяти.