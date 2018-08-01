В Донецкой области боевики обстреляли жилой сектор

Вооруженными формированиями Российской Федерации вчера, 26 августа, обстреляли жилой сектор населенного пункта Травневое Бахмутского района Донецкой области.

Об этом сообщает СЦКК, передает пресс-служба операции Объединенных сил.

На месте происшествия было задокументировано, что в результате прямого попадания мины калибра 82 мм разрушено хозяйственное здание, а от попадания выстрела ПГ-7ВЛ произошел пожар. Вторая мина попала вблизи разрушенного здания и, не разорвавшись, осталась глубоко внутри воронки. Других разрушений, а также пострадавших среди мирного населения не зарегистрировано.

Кроме того, 26 августа около 18:45 со стороны населенного пункта Знаменка вооруженными формированиями РФ был осуществлен обстрел жилого сектора населенного пункта Кряковка Новоайдарского района Луганской области.

На месте происшествия задокументировано повреждение жилых и хозяйственных построек в результате попадания мины калибра 120 мм и снарядов калибра 30 мм и 23 мм. Хозяин одного из поврежденных зданий получил контузию.