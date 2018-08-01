Во Львовской области в ДТП пострадали трое детей

Восемь человек, среди которых трое детей, пострадали в ДТП в городе Бибрка во Львовской области. Об этом сообщает ГСЧС во Львовской области.

Отмечается, что 26 августа в 19:16 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в г. Бибрка Перемышлянского района водитель автомобиля «Honda Accord» не справился с управлением и заехал в ограждение.

В результате ДТП травмированы 8 человек, из них трое детей. Пострадавшие с травмами разной степени тяжести госпитализированы в медучреждения Львова.

Спасатели проводили работы по деблокированию одного из пострадавших из автомобиля, отключению аккумуляторной батареи и очистки дорожного полотна от горюче-смазочных материалов. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.