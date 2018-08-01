В Ивано-Франковской области из-за оползня приостановлен проезд автотранспорта

В Ивано-Франковской области вблизи села Красник Верховинского района произошел оползень, в результате чего был приостановлен проезд автотранспорта к пяти селам.

Об этом сообщает управление по вопросам гражданской защиты областной государственной администрации.

Отметим, что сообщение о происшествии поступило в областное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в 19:15 воскресенья.

"В течение дня на территории Верховинского района отмечались осадки в виде дождя, в результате чего вблизи поселка Грузи с.Красник Верховинского района произошел обвал грунта и камней на автомобильную дорогу местного значения Ильци - Буркут протяженностью около 30 м", - сказано в сообщении на сайте ОГА

В ведомстве отметили, что с целью недопущения жертв полицейские перекрыли проезд для транспортных средств, в связи с чем приостановлено автомобильное сообщение с села Быстрец (372 жителя), села Дземброня (128 жителей), села Топильче (205 жителей), села Зеленое (796 жителей) и села Яворник (293 жителя)