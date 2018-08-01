Новые санкции США против РФ вступят в силу с 27 августа

Соединенные Штаты намерены начать новый этап санкций против России в связи с применением химического оружия на территории Великобритании 27 августа.

Об этом сообщает «Европейская правда»со ссылкой на Reuters.

Новые санкции призваны ограничить доступ России к «чувствительным товарам», которые контролируются национальной безопасностью США.

Москва может запретить большему числу американских политиков въезд в Россию в рамках ответа на новый раунд американских санкций, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.