В России пригрозили Ярошу международным розыском

Следственный комитет Российской Федерации открыл дело в отношении "Правого сектора" по подозрению в намерении ликвидировать чиновников РФ, а также пригрозил нардепу Дмитрию Ярошу международным розыском. Об этом говорится в сообщении Следкома .

Сообщается, что в России открыли дело за публикацию так называемого "приговора Центрального национального суда "Правого сектора", в котором якобы дали указание всем членам организации ликвидировать 50 сотрудников российской судебной и правоохранительной системы за тюремное заключение Александра Костенко.

Также сообщается, что российская сторона квалифицировала данный "приговор" как подготовку к покушениям и посягательство на жизнь лиц, осуществляющих правосудие и предварительное расследование, и сотрудников правоохранительных органов.

"В ближайшее время следствием будут вынесены постановления о привлечении Яроша, Тарасенко, Стемпицкого, Воронова, Биковницкого, Малиновской, Нетканова и Максименко в качестве обвиняемых, а также решен вопрос об объявлении их в международный розыск и избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.