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В РПЦ не верят в автокефалию украинской церкви и обвиняют Порошенко в попытке удержать власть

Сегодня, 14:05 citynews.net.ua | Напечатать

В Московском патриархате расценили слова президента Украины о намерении покончить с "российской церковью" в стране как отчаянную попытку Петра Порошенко удержать власть. Об этом российскому "Интерфаксу" заявил замглавы синодального Отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов.

По его словам, "сменялось мирских правителей, то враждовавших, то объединявшихся друг с другом, вынашивавших порой самые разные политические проекты; возникали и рушились империи, по-разному пролегали границы, неровными были отношения с соседями... А церковь единая стояла, стоит и стоять будет".

"И странно ей слышать, как в поистине отчаянной попытке удержать ускользающую власть самонадеянный политик, которого не поддерживает и десятая часть народа, пытается придумать для неё, для церкви, своё новое устройство, свои новые неслыханные "каноны", указать ей, что для неё естественно, а что - нет", - заявил Балашов.


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