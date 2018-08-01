Военный парад, приуроченный к 27-й годовщине независимости Украины, прошел в Киеве в пятницу, 24 августа.

В 9:50 шеренги военных выстроились вдоль проезжей части на Майдане Незалежности. В 10:00 на Майдан прибыл Президент Петр Порошенко, военные подняли Государственный флаг, после чего прозвучал Государственный гимн.

В 10:10 на Майдан Незалежности прибыл министр обороны Степан Полторак, вместе с командующим сухопутный войск они объехали шеренги военных, используя приветствие "Слава Украине - Героям слава". Затем слово взял Президент Украины Петр Порошенко.

"Мы ничего не хотим больше, чем мира. И никто не хочет мира больше, чем мы, украинцы. Настоящий мир обязательно наступит на нашей земле. Обеспечить мир и победу может только боеспособная армия, и она день за днем становится все сильнее", - заявил глава государства.