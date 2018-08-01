В Одессе обнаружили поле конопли, принадлежащее фирме депутата-оппоблоковца

В Одесской области выявили крупную плантацию конопли на территории аграрно-рыбохозяйственного кооператива "Придунайская нива", который возглавляет депутат Одесского облсовета от "ОппоБлока" Анатолий Чередниченко.

Как сообщает "Думская " со ссылкой на данные полиции, плантацию выявили 6 августа возле села Кислица Измаильского района.

"Придунайская нива" арендует земельный участок у государства.

В ходе обыска, санкционированного Измаильским горрайонным судом, правоохранители изъяли более 75 тысяч кустов растений конопли.

Росли посевы полосой шириной около 15 метра вдоль канала у зарослей тростника, их общая площадь достигала 2 га. Также полиция изъяла трактор, который использовался для сбора урожая.

Обыск был завершен 17 августа. Суд арестовал изъятые растения и технику.

"По результатам экспертизы станет известно, являются ли изъятые растения рода Cаnnabis наркосодержащими, после чего будет принято решение о предъявлении подозрения лицам, занимавшимся выращиванием этих посевов", - сообщает СМИ.

По факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.310 (Незаконный посев или незаконное выращивание снотворного мака в количестве от 500 и более растений или же конопли в количестве от 50 и более растений), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет.