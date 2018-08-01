В ОБСЕ призвали немедленно освободить донецкого журналиста Асеева

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призывает немедленно освободить украинского журналиста и блогера Станислава Асеева (Васина). Об этом говорится в заявлении представителя ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Арлема Дезира, - сообщает Укринформ.

«Я с облегчением узнал, что Станислав Асеев жив. Он должен быть немедленно освобожден, и любая попытка принудить его к «признанию» или манипулировать должна быть прекращена как нарушение международного права», - заявил Дезир.

В сообщении напоминается, что связь с донецким блоггером и автором проекта "Радио Свобода" "Радио Донбасс.Реалии" Станиславом Асеевым, известным под псевдонимом Станислав Васин, пропала 2 июня 2017 года. В июле представители группировки "ДНР" подтвердили содержание в заложниках журналиста и позволили ему встретиться с матерью. 17 августа телеканал "Россия-24" показал программу, в которой Станислав Асеев подтверждает, что якобы работал на украинскую разведку. Это было его первое появление с момента задержания.