 Передел Одессы: Как «майдановец» Гордиенко заигрался в «монетизацию добра»

Кто такой глава общественной организации «Рада громадськой безпеки» (РГБ) Марк Гордиенко, наверное, знает вся Одесса. Таких называют – «пена Майдана». Только лишь из-за того, что в 2013-м они «рядом постояли» с патриотами, сегодня они считают себя вершителями судеб. Рейдерство, угрозы, вооруженные стычки, «дойка» бизнеса – для таких в порядке вещей. И все это, как пишет издание FromUa , под прикрытием установления «справедливости», ради «добра», а по факту – «платной справедливости» и «монетизированного добра».

Предтеча

Если говорить о Гордиенко, то мало найдется в Одессе желающих «рейдернуть» у широкоизвестного и всемогущего монополиста от Фемиды, председателя Морской Партии Сергея Кивалова его ключевой «актив» – Одесский апелляционный административный суд. Но Марк Гордиенко, по принципу «вижу цель – не вижу препятствий», попробовал. И в сентябре 2014 года ему это почти удалось, но… Видимо, «справедливость» Гордиенко монетизировалась куда то не туда, и в результате судья Андрей Битов таки возглавил ОААС. Но Марка уже снова унесло в порыве «платного добра».

Затем последовала чреда скандалов внутри самой РГБ, разделивших организацию на истинных патриотов и борцов за «монетизированное добро». В этой связи последовали «пробы пера» по шантажу и вымогательству денежных средств у «неблагонадежных» бизнесов (таковых назначает в Одессе сам Марк Гордиенко). Схема действий проста: бьющие себя в грудь якобы патриоты «наезжают» на бизнес, который в прошлые годы был связан с «регионалами» – не будешь платить, разнесем все под видом народной борьбы с олигархатом. Соглашаешься платить – мзда будет ежемесячной, и время о времени ставки будут повышаться. Привлекаешь правоохранителей – начинается вой, мол, власть душит майдановцев. А с учетом того, что и большинство бизнесов также «с душком», то все пытаются закрыть вопрос «по тихому». И многие реально платят.

Вот таким нехитрым способом Марк «строил» Одессу, пока не добрался до развлекательных клубов Аркадии. Издание «Политика» утверждает, что легендарный пляж и примыкающая территория Аркадии с 2014 года контролируется одиозным бизнесменом Владимиром Галантерником – «соратником» действующего одесского мэра Геннадия Труханова. И вот Гордиенко замахнулся на «святую святых». Но тут происходит качественный скачек. С кем и за сколько «добра» договорился Марк, чтобы повернуть штыки вспять – пока не известно. Но в 2016 году «Рада громадськой безпеки» вдруг встала против активистов-патриотов в защиту мэра Геннадия Труханова (в 2016-м в Одессе прошла протестная волна под названием Антитрухановский майдан).

С того дня, как Гордиенко встал на сторону одесской городской власти, для истинных патриотов как союзник он и закончился. Силовой разгон Антитрухановского майдана перечеркнул карьеру Марка Гордиенко как общественного активиста, и опубличил его как мародера и рейдера. Тут же «борцу» припомнили «гуманитарку» и «материалку», которую он тянул из одесских бизнесов якобы для помощи украинских защитников, воюющих на Донбассе. И все чаще ставился вопрос – действительно ли Гордиенко доносил что-то до окопов, или все собранные средства ушли в пользу его «монетарного добра».

Терпение у третьего сектора Одесчины лопнуло в августе 2017-го, когда активисты устроили протестную акцию, марш против председателя РГБ. В ответ дошло до того, что Гордиенко обозвал АТОшника Гуцалюка «лохом». В итоге, Марк практически перестал быть «рукопожатым».

По сути, да и фактически тоже, деятельность РГБ перестала быть сколько-нибудь общественно полезной уже давно. За вымогательство и шантаж предпринимателей одесская тусовка активистов уже давно прозвала Гордиенко «политическим пиратом». «Сегодня Марк Гордиенко известен как вымогатель и шантажист, который посредством террора собирает дань с представителей малого и среднего бизнеса. Используя свой статус евромайдановца, он успешно и безнаказанно совершает нападения на служителей фемиды. Также, прикрываясь сбором средств для участников АТО, он весьма успешно использует рэкет в собственных целях, так как расход этих средств никто не контролирует, да и сам активист не предоставляет никаких отчетов», – пишет издание «ГолосUA» .

Одесситы помнят историю с въездом Марка на бронемашине на территорию Одесской таможни, якобы для борьбы с контрабандой. Но учитывая тот факт, что правая рука Гордиенко – Николай Бучковский (по утверждению СМИ, хозяин ряда компаний, которые занимались контрабандой грузов), то дело, скорее всего, не в борьбе против нелегальщины, а в борьбе за то, чтобы ее возглавить.Настенные схемыНо похоже, история «успеха» Гордиенко пошла по наклонной. Основные «работодатели (а со слов активистов это таки мэр и его бизнес-партнеры) от Гордиенко попросту устали. Нацактивисты мэрии больше не нужны – она входит в избирательный процесс. Президентско-парламентские да и городские выборы корпорации Труханова не оставят особого выбора инструментов кроме простой и внятной рекламы и цивилизованного пиара «добрых дел». И за ненадобностью Марка Гордиенко отправили на периферию.Так, 11 августа около 50 человек, назвавшиеся представителями общественной организации «Рада громадськой безпеки», ворвались на территорию предприятия «Агро-Долина» (расположено в поселке Великодолинское под Олессой и занимается изготовлением брикетов с биодобавками для животных).

Как рассказал «Думской» очевидец Игорь Кабанов, члены РГБ заявили, что они представляют интересы местных жителей и требуют закрыть предприятие, потому что шум и пыль мешают жителям поселка.

«Сотрудники предприятия вызвали полицию, на место прибыл один экипаж в составе четырех человек. Полицейские их уговаривали не нарушать общественный порядок, но активисты решили силой зайти на территорию предприятия и выломали ворота. В ходе потасовки полицейские получили легкие травмы – ссадины и синяки», – добавил собеседник «Думской».

«Общественники» находились на территории предприятия около 20 минут, затем сели в свои автомобили и уехали.

В компании говорят, что это уже далеко не первая попытка давления на них со стороны РГБ. Уже несколько месяцев от «общественников» поступают угрозы, запугивания. Например, несколько дней назад камеры наружного наблюдения, установленные на предприятии, зафиксировали попытку поджога.

Представители фирмы считают, что прикрываясь интересами местных жителей, они таким образом пытаются взять под контроль предприятие.

Руководитель РГБ Марк Гордиенко тоже прокомментировал случившееся на своей странице в Facebook. «В Великую Долину приехали полицейские защищать незаконно работающий завод, который травит жителей 24 часа в сутки больше двух лет, так вот они приехали защищать этот турецкий завод от самих этих жителей… Да , мы любим справедливость и деньги. Потому что мы или монетизируем справедливость, добро ведь должно быть конкурентно способно, или используем деньги, чтобы добраться до горла зла», – написал Гордиенко.

«Продоить» завод у Марка не вышло. Теперь предприятием займется облгосадминистрации, которая будет изучать степень ущерба «Агро-Долины» громаде села. А Марка перенацелили в соседствующую с Великой Долиной Таировскую объединенную территориальную громаду (ОТГ). То ли поддержать скандально известного экс-главу Таировского поссовета Хасана Хасаева , представляющего интересы «Батькивщины» (а вдруг на выборах Труханову предстоит договориться и с этой политсилой), то ли расширять Одессу в сторону близлежащих поселков. Не суть. Главное, что его послали, что называется, «вслепую» терроризировать местных предпринимателей деловыми связями с Иваном и Сергеем Аврамовыми в надежде, что те как-то отреагируют в свойственной им манере, то есть в законодательном поле, и обрадованное областное управление полиции Одесчины сможет наконец-то окоротить мародеров из РГБ.

Такой вывод следует из ряда факторов. Сначала Гордиенко на своей странице в Facebook постит грозное «иду-на-вы», затем то же самое делает и РГБ, следом эстафету подхватывает медиагруппа «Одесса-Медиа», связанная с УМХ (Украинский медиа холдинг) беглого олигарха Сергея Курченко. Пользуясь случаем, информационную волну ловят и местные издания, поддерживаемые экс-главой Таировского поссовета Хасаном Хасаевым.

Затем ОТГ начинается запугивание новообранных таировских депутатов. В частности, как сообщает местное издание «Альтернатива» , 17 августа неизвестные разрисовали стены, парадные и торговые модули жилого массива Радужный нецензурными надписями в адрес депутата Таировской ОТГ Дмитрия Кривого.

Также 17 августа угрожающие надписи появились у домов таировских депутатов Даниила Топольницкого и Михаила Стрели.

18 августа дверь квартиры депутата Таировской ОТГ Светланы Мораитес забросали взрывпакетами, подсолнечным маслом, мукой, землей и яйцами. Угрозами были расписаны стены в парадной и асфальт перед окнами депутата.

Сам Гордиенко не отрицает свою причастность к данным «художествам» , публикуя фото создания «настенной живописи» на свой странице в Facebook.

Кроме того на месте событий в указанные дни очевидцы фиксируют белый микроавтобус «Фольксваген», на котором «маляры» прибыли в Таирово:

И точно же авто таким пользуется РГБ Одессы:

В любом случае, запугивание депутатов и членов Таировской поселковой избирательной комиссии уже являются предметом внимания ГУ Нацполиции Одесской области по уголовному производству № 12018160480003172:

Чем сердце успокоитсяДанные события связывают с тем, что для расширения «не резиновой» Одессы бизнес-группы облюбовали примыкающие поселки. В частности, в южном направлении – это поселки, входящие в Таировскую ОТГ. «Одесса уже закончилась. В Одессе негде строиться и Одесса будет расширяться в сторону юга как раз на территорию Таировской ОТГ. И сейчас серьезные финансовые группы заходят со всех сторон, пытаются там получить влияние» – заявил он в эфире местного телеканала «Редакція» член общественного совета при НАБУ, одессит Анатолий Мазур.

По версии же экс-губернатора Одесчины Михеила Саакашвилли , наиболее динамично сегодня в южной Пальмире действует «империя Владимира Галантерника». Об этом лидер «Руха новых сил» заявил в эфире радио «Новое время» Томаша Фиалы. И, с его слов, логично предположить, что конечным бенефициаром «кампании общественной нестабильности» в пригороде Одессы является именно этот загадочный господин, а имя бизнесмена Ивана Аврамова снова использовано для камуфлирования чьих-то бизнес-интересов. Примерно так же, как и имя бизнесмена Юрия Иванющенко в скандале с ТМ «Хортица» в Запорожье, о чем в эфире все того же «Нового времени» подтвердил Евгений Черняк : «Я задал вопрос народному депутату Иванющенко в то время, его ли человек Анисимов. Потому что Анисимов везде, на каждом углу, говорил, что он имеет высоких покровителей. Иванющенко не подтвердил мне это, и в последствие это оказалось правдой, то есть это была некая афера в чем-то местного пошиба, местного уровня».

Точная копия этой аферы разворачивается сегодня в Таировской ОТГ. На фоне негативного информационного шума в лентах анонимных сайтов парализована работа совета ОТГ, срывается реформа децентрализации власти, а те, кто «монетизировал» это «добро» в запугивание депутатского корпуса Таировской громады, уже готовятся «списать со счетов» Марка Гордиенко и ввести в действие других «активистов».

Кто будет сменщиком Гордиенко в расширении Одессы «в поля», источники еще не сообщают, но он определенно лишь прокладывает туда дорогу другим. И по пути за бенефициями, когда СБУ или нацполиция снимут Гордиенко «с пробега», пойдут уже другие…

Роман Сокира