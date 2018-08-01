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Российская прокуратура не стала обжаловать приговор Сущенко

Сегодня, 16:47 citynews.net.ua | Напечатать

Для апелляционного рассмотрения в Верховном суде РФ дела незаконно осужденного журналиста Романа Сущенко российская прокуратура приговор не обжаловала. Об этом сообщает защитник Марк Фейгин, передает "Укринформ".

Как отмечает защитник, для апелляционного рассмотрения дела Сущенко российская прокуратура прислала только возражения на жалобу защиты.

"Но сам приговор обвинение не обжаловало. Это означает, что Роману могут только смягчить наказание, а не усилить", - пояснил Фейгин.

В то же время, по его словам, на оправдание "рассчитывать не приходится".


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