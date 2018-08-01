Украинский специалист Сергей Ребров приступил к своим обязанностям в роки главного тренера венгерского "Ференцвароша".

Видео с первой тренировки в Facebook опубликовал футбольный агент Иван Пироженко.

Украинский тренер 22 августа возглавил самый популярный в Венгрии футбольный клуб "Ференцварош". Также за эту команду на правах аренды выступает украинец Иван Петряк из донецкого "Шахтера".

После 5 туров "Ференцварош" возглавляет турнирную таблицу высшей лиги Венгрии.