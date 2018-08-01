В оккупированной Горловке два человека погибли при лобовом столкновении УАЗ 66Т и ВАЗ-2104

Два человека погибли в результате лобового столкновения автомобилей УАЗ 66Т и ВАЗ-2104 в оккупированной Горловке 22 августа.

Об этом сообщает пресс-служба фейкового "МЧС", действующего на подконтрольной боевикам части Донецкой области.

"С 17.03 до 19.20 22.08.2018 в г. Горловка, Центрально-Городской р-н, ул. Кузнецова-Зубарева – ДТП. Лобовое столкновение автомобилей УАЗ 66Т и ВАЗ-2104. В результате ДТП погибло 2 человека и пострадало 2 человека", - говорится в сообщении.

Пострадавшие госпитализированы в горбольницу № 2 г. Горловка.