Утечка на Втором донецком водопроводе устранена: водоснабжение пяти городов Донецкой области восстанавливается. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Донбасса".

"Ремонтные работы на магистральном водоводе Второго донецкого водопровода закончены. После заполнения трубопроводов подача воды городам: Славянску, Краматорску, Дружковке, Константиновке и Торецку будет возобновлена", - говорится в сообщении.

В ходе восстановительных работ на трещину длиной 1 м30 см были наварены металлические сегменты размерами 300 мм x 900 мм и 300 мм x 500 мм.