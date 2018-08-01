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С 1 сентября в Киеве изменится работа "скорой помощи"

Сегодня, 16:56 citynews.net.ua | Напечатать

С 1 сентября в Киеве изменится работа "скорой" медицинской помощи. Бригады "неотложки" переходят в подчинение Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, сообщила директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург.

В КГГА считают, что нововведения положительно скажутся на качестве медицинской помощи и удобстве ее получения.

"Чтобы вызвать на дом неотложную помощь, достаточно будет набрать единый и хорошо известный всем номер 103. Таким образом, отпадает необходимость узнавать и помнить семизначный номер "неотложки" своего района, а взамен появляется контроль по вызову уже на этапе его получения. Ведь известно, что ведется аудиозапись всех разговоров с диспетчером Центра экстренной медицинской помощи, а номер абонента автоматически идентифицируется. Поэтому мы надеемся значительно снизить количество жалоб киевлян по поводу некорректности медиков или того, что вызов отказывались принимать", - сказала Гинзбург.

"Во-вторых, все вызовы будет принимать специалист, который способен мгновенно сориентироваться: на самом деле вам нужна "неотложная помощь", или к вам необходимо направить "скорую". Так киевляне будут получать медпомощь вовремя и именно ту, которая им нужна", - сказала Гинзбург.

Неотложную медицинскую помощь, в соответствии с договорами о медицинском обслуживании населения, осуществляют Центры первичной медико-санитарной помощи с 08:00 до 20:00 в будни и с 9:00 до 15:00 в выходные и праздничные дни.


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