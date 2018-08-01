Наряды патрульной полиции планируют усилить бронегрупами

Наряды патрульной полиции планируют усилить бронегруппами.

Об этом заявил заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич в Харькове, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Как отмечается, Фацевич принял участие в траурной панихиде по полицейскому Дмитрию Кириенко, который погиб в результате стрельбы возле горсовета Харькова.

"Мы будем укреплять наши силы, чтобы избежать в будущем трагических потерь среди личного состава. Поэтому в ближайшее время патрульным будут выданы бронежилеты четвертого класса и автоматическое оружие. Так называемые бронегруппы будут прибывать по тем вызовами, где будет существовать опасность для людей. Они будут способны дать отпор любому преступнику", - заявил он.