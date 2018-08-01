В Сумской области возле дома депутата произошел взрыв

В Сумской области сегодня утром возле дома депутата Конотопского городского совета произошел взрыв. Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

Сообщается, что возле дома депутата у забора была обнаружена небольшая по диаметру воронка от взрыва, а также повреждения в нижней части и в окне.

"Сегодня в 6:41 мужчина обратился в полицию сам, и сообщил, что около часа ночи услышал с улицы какой-то хлопок. А утром, выйдя во двор, обнаружил со стороны улицы повреждения на входной двери и разбитый стеклопакет окна. Информация подтвердилась - у забора обнаружена небольшая по диаметру воронка от взрыва, а также повреждения в нижней части и окне", - рассказали в полиции.

Сейчас правоохранителями продолжаются первоочередные следственные действия, направленные на выяснение обстоятельств инцидента.