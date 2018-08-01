НАТО окажет помощь Украине в противодействии киберугрозам

Страны-участники НАТО помогут противодействовать кибератакам со стороны Российской Федерации во время проведения предстоящих выборов в Украине.

Об этом рассказала журналистам председатель постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО, народный депутат Ирина Фриз, передает РБК-Украина.

По ее словам, во время вмешательства в украинские выборы, Россия может прибегнуть к кибератакам.

"Сейчас очень активно ведутся переговоры с нашими партнерами с Альянса по поводу киберзащиты в отношении нашей избирательной системы для того, чтобы не дать возможности РФ вмешиваться непосредственно через кибератаки во время подсчета голосов", - сообщила Фриз.

Глава делегации НАТО подчеркнула, что переговоры относительно мер киберзащиты во время выборов в Украине уже активно ведутся представителями Службы безопасности.

"Я знаю, что СБУ ведет соответствующие переговоры со странами Альянса. Поэтому я убеждена, что определенную помощь от стран НАТО мы получим", - добавила она.